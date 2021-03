Neuaufstellung des Amtes für Bevölkerungsschutz : Wie sich die Bundesrepublik für künftige Katastrophen besser rüsten will

Mitarbeiter sitzen bei einer Übung an Monitoren in der Leitstelle im Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz in Bonn. Die Behörde soll grundlegend neu aufgestellt werden. (Archivbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Zu wenig Geld, Personal und Befugnisse: Bisher ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, kurz BBK, im Katastrophenfall ein zahnloser Tiger. Das soll sich mit einer grundlegenden Neuaufstellung nun ändern. Die Entwürfe liegen unserer Redaktion vorab exklusiv vor.

Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie erscheint die Lage so chaotisch wie nie zuvor. Die Schnelltests kommen später als versprochen und in zu geringer Zahl. Beim Impfen hakt es in einigen Bundländern schon bei der Terminvergabe, von ausreichenden Impfkapazitäten ganz zu schweigen. Und die Hoffnung auf ein lückenlose Nachverfolgung von Infektionsketten wurde schon vor Monaten aufgegeben.

Wie schon sein Name verrät, hätte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, in der Pandemiebewältigung eine zentrale Rolle spielen können. Ansatzpunkte gäbe es schließlich genug, bei denen mehr Koordinierung sinnvoll gewesen wäre - ob bei der Beschaffung von Schutzausrüstung, beim Aufbau von Test- und Impfzentren oder der zentralen Bereitstellung von Daten aus den Gesundheitsämtern. Doch das 2004 gegründete BBK wurde in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Es fehlt an Geld, Personal und Befugnissen.

Das liegt, zum einen, am bisher mangelnden politischen Willen, das Amt besser auszustatten. Zum anderen hängt es mit der im Grundgesetz verankerten Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern zusammen: Verfassungsgemäß ist der Bund nur im Kriegsfall und bei militärischen Konflikten für den Schutz der Bevölkerung federführend zuständig. Für das Katastrophenmanagement in allen anderen Lagen tragen die Länder die Verantwortung. Als Behörde des Bundes kommt das BBK daher nur im „Spannungs- und Verteidigungsfall“ zum Zug. Kurzum: Im Katastrophenfall ist das BBK bislang ein zahnloser Tiger.

Das soll sich nun ändern. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und BBK-Präsident Armin Schuster (CDU) wollen den Druck der Pandemie nutzen, um das Amt neu aufzustellen. Bereits im Herbst 2020 beauftragte Seehofer das BBK, konkrete Vorschläge dazu zu erarbeiten. Die Behörde legte daraufhin einen 51 Seiten umfassenden Entwurf vor, der unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Schusters zentrales Ziel lässt sich knapp so umreißen: Im Katastrophenfall bund- und länderübergreifend an einem Strang ziehen.

Kernelement des BBK-Entwurfs sind 16 Vorschläge zur Neuausrichtung. Sie zielen darauf ab, im Krisenfall den Zugang zu Informationen und Ressourcen zu verbessern, eine bundesweite Koordinierung zu ermöglichen und das Land insgesamt krisenfester zu machen. Konkret soll etwa das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) zu einem „Knotenpunkt für das Informations- und Ressourcenmanagement der Bundesregierung ausgebaut werden“, wie es in dem Papier heißt. Demnach könnten alle im Katastrophenfall relevanten Lagebilder und Analysen ressortübergreifend und bundesweit gebündelt und aufbereitet werden - das Ziel soll ein „360-Grad-Lagebild“ sein. Daneben soll ein „Gemeinsames Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz“ gebildet werden – vergleichbar mit dem bereits bestehenden Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Das neue Kompetenzzentrum soll Akteure in Bund, Ländern und Hilfsorganisationen stärker vernetzen und „die ressortübergreifende Frühwarn-Sensorik, Analyse- und Prognosefähigkeit“ stärken.

Mit einem „Social Media Response Lab“ soll gezielter auf Des- und Falschinformationen in den sozialen Medien reagiert werden können und „eine neue Form der Krisenberatung“ ermöglicht werden. Um kritische Infrastrukturen besser vor Störungen und Ausfällen zu schützen, schlägt das BBK vor, eine Art koordinierende „Geschäftsstellenfunktion“ übertragen zu bekommen. Spezielle Expertenteams sollen die Krisenstäbe auf Bund- und Länderebene künftig stärker unterstützen und beraten können.

Das BBK will auch ein zentrales Monitoring für Nationale Reserven übernehmen, „um Liefer- und Versorgungsengpässen, beispielsweise bei behandlungskritischen Ressourcen wie Arzneimitteln und Medizinprodukten, frühzeitiger entgegengewirkten zu können“. Beim Aufbau der sogenannten Nationalen Reserve Gesundheitsschutz soll es strategisch beteiligt werden. Das BBK will auch ein „Entwicklungs- und Erprobungszentrum“ ausbauen, um Einsatzmittel sowie die Ausstattung für Sanitätsdienste zu ertüchtigen.

Zusammen mit Hilfsorganisationen, dem Feuerwehrverband und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) sollen Förderkonzepte zur Stärkung des Ehrenamtes entwickelt werden und für spontan hilfswillige Menschen ein neues „Helfergewinnungs- und Qualifizierungsprogramm“ aufgelegt werden.

Um den Folgen des Klimawandels und künftigen Katastrophen besser begegnen zu können, will das BBK eine nationale Resilienzstrategie vorantreiben. Und um Selbstschutz- und Selbsthilfemaßnahmen für die Bevölkerung auszubauen, sollen 11 Millionen Euro im Rahmen der Konjunkturförderung bereitgestellt werden. Dies trage auch zur „gesamtgesellschaftlichen Resilienz“ bei, heißt es weiter in dem Entwurf. Um die Trinkwasserversorgung in Deutschland krisenfester zu machen, soll das Notversorgungssystem der Bundesrepublik mit zunächst 63 Millionen Euro ausgebaut werden. Auch will das BBK die Warnsysteme ausbauen: Der Bund soll die Länder beim Ausbau ihres Sirenennetzes mit bis zu 88 Millionen Euro unterstützen.

Das BBK will auch internationale Zusammenarbeit zur Abwehr und Bewältigung von Krisen stärken, auf EU-Ebene wie international, und bietet sich als „nationale Kompetenzstelle für den europäischen Bevölkerungsschutz“ an.

In den vergangenen Wochen wurde in Seehofers Ministerium an diesem BBK-Entwurf gefeilt. Am kommenden Mittwoch wollen der Innenminister und der BBK-Präsident Schuster gemeinsam vor die Presse treten und über die Pläne für das BBK berichten. Interessant wird auch sein, wie viel Seehofer noch von Schusters Ideen übriglässt.

Die geplante Neuaufstellung trifft parteiübergreifend auf positives Echo. „Das BBK sollte grundsätzlich viel stärker als Plattform für Bund, Länder und Kommunen genutzt werden, um einheitliche Standards im Krisenfall zu schaffen“, sagte Andrea Lindholz (CSU), Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, unserer Redaktion. In der Pandemie etwa fehle ein 360-Grad-Lagebild, das nicht nur Infektionszahlen, sondern auch die personelle und technische Situation in den Gesundheitsämtern umfasse. „Das alleine ist schon aussagekräftig genug“, kritisiert Lindholz. Auch die Grünen plädieren dafür, das BBK mit einer „Zentralstellenfunktion“ aufzuwerten. „Die aktuelle Pandemie offenbart ein erhebliches Koordinierungsdefizit, das wir dringend und schnell abstellen müssen“, sagt Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag „Das BBK kann das. Nun sollte es auch endlich dürfen, was es kann!“ In der SPD wird bemängelt, dass es dem Bund bei länderübergreifenden Katastrophenfällen „an Steuerungskraft und Entscheidungsbefugnissen“ fehle. SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann plädiert dafür, das BBK mit mehr Kompetenzen und Stellen zu stärken. „Das BBK sollte zu einer echten Sicherheitsbehörde ausgebaut werden“, so Hartmann.

Ähnliche Argumente sind vonseiten der Hilfsorganisationen zu hören. Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, plädiert für „mehr Synergieeffekte und weniger Doppelstrukturen von Bund, Ländern und Kommunen“ beim Bevölkerungsschutz. Es beginne bei der Aus- und Fortbildung von Krisenhelfern: „Wir haben zwar eine gute Ausbildung etwa für Feuerwehrleute oder Rettungskräfte, aber die Ausbildung für Krisenmanagern läuft bundesweit nicht einheitlich und nicht gebündelt ab. Jede Organisation und jedes Bundesland handhabt das unterschiedlich“, sagt Hasselfeldt unserer Redaktion. Auch im Beschaffungswesen könne man Synergien besser nutzen. „Und wir haben keine einheitlichen IT-Systeme und Software beispielsweise in den bundesweit 400 Gesundheitsämtern“, so die DRK-Präsidentin. Katastrophen und Krisen würden nicht an Ländergrenzen halt machen. „Deswegen sollte das Krisenmanagement stärker länderübergreifend koordiniert werden – das wäre eine sinnvolle Aufgabe für das BBK.“

Trotz der breiten Zustimmung berührt die Neuaufstellung einen sensiblen Punkt, nämlich die Zuteilung von Kompetenzen zwischen Bund und Ländern. Bei den inzwischen fast zum Ritual gewordenen Ministerpräsidentenrunden wird deutlich, wie sehr es gerade im Krisenfall zwischen Bund und Ländern auch um Einfluss und Machterhalt geht. Um dem BBK eine federführende Koordinierung im Katastrophenfall zu übertragen, wäre eine Grundgesetz-Änderung notwendig.

Bei dem heißen Eisen einer Grundgesetz-Änderung tastet die Behörde sich vorsichtig vor. „Das BBK hat nicht den Anspruch, den Bevölkerungsschutz in Deutschland zentral zu führen. Das würde dem föderalen Prinzip und dem Leistungsprofil der Behörde widersprechen“, heißt es in dem 51-Seiten-Papier. Die konkreten Punkt zur Neuaufstellung seien „weitestgehend ohne Anpassung der gesetzlichen Grundlagen zu realisieren“. Dennoch schließt die Behörde eine Verfassungsänderung nicht grundsätzlich aus. Perspektivisch und „bei dauerhafter Inanspruchnahme der angebotenen Unterstützungsleistungen durch die Länder“, sei eine Gesetzesänderung oder der Abschluss von Bund-Länder-Staatsverträgen zu prüfen. Dies könne durch eine Bund-Länder-Expertengruppe erfolgen.