Vorbereitung für Katastrophen : So soll das Amt für Bevölkerungsschutz neu aufgestellt werden

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll neu ausgerichtet werden, um für künftige Krisen besser gewappnet zu sein. Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Die Bonner Bundesbehörde hat bisher zu wenig Befugnisse, um in Katastrophenfällen wirksam eingreifen zu können. Mit einer grundlegenden Neuausrichtung soll das Amt gestärkt werden. Innenminister Horst Seehofer und BBK-Präsident Armin Schuster stellten ihre Pläne nun vor.

Um für künftige Katastrophenfälle besser gewappnet zu sein, soll das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) neu aufgestellt werden. Am Mittwoch stellten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und BBK-Präsident Armin Schuster (CDU) die Pläne zur Neuausrichtung der in Bonn ansässigen Behörde vor, die Seehofers Ministerium unterstellt ist. Der Druck, den bundesweiten Bevölkerungsschutz nun zu stärken, ist auch eine Lehre aus der Corona-Pandemie. „Aber nicht nur die Pandemie, sondern auch Dürren, Waldbrände, Hochwasser und Stürme gefährden uns alle ebenso wie mögliche Ausfälle unserer Kritischen Infrastrukturen, z.B. durch Cyberangriffe, sonstige hybride Aktivitäten, Terrorismus oder Industrieausfälle“, heißt es in dem Konzept zur Neuausrichtung.

Der Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und Unglücksfällen umfasse alle Verwaltungsebenen. Im Zusammenwirken mit Feuerwehren, THW und Hilfsorganisationen existiere in Deutschland „ein einzigartiges und vielfach krisenbewährtes System“. „Innerhalb dieses Systems ist das BBK die zentrale Behörde des Bundes im Bevölkerungsschutz und nimmt hierdurch eine herausgehobene Stellung ein“, heißt es weiter in dem Papier.

Die konkreten Pläne zur Neuaufstellung bestehen im Wesentlichen aus acht Kernelementen. Dazu gehören die Stärkung des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes, der Aufbau eines sogenannten „Gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz“, eine verbesserte Evaluation von und Warnung vor Katastrophenfällen, der Aufbau einer Trinkwassernotversorgung sowie die Stärkung des Ehrenamts und die Gewinnung von Spontanhelfern.

Seehofer betonte gleich zu Beginn der Vorstellung des Konzepts, dass für die geplante personelle wie strukturelle Neuaufstellung keine Änderung des Grundgesetzes notwendig sei. „Wir können das umsetzen innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens. Das war mir deshalb wichtig, damit wir das zügig umsetzen können“, sagte Seehofer am Mittwoch in Berlin. Man wolle noch in dieser Legislaturperiode vorankommen.

Hintergrund ist die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern im Katastrophenfall: Verfassungsgemäß ist der Bund nur im Kriegsfall und bei militärischen Konflikten für den Schutz der Bevölkerung federführend zuständig. Für das Katastrophenmanagement in allen anderen Lagen tragen die Länder die Verantwortung. Als Behörde des Bundes kommt das BBK daher nur im Spannungs- und Verteidigungsfall zum Zug.

BBK-Präsident Schuster betonte, dass für den Katastrophenschutz ein Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen und Hilfsorganisationen notwendig sei. „Wir müssen näher zusammenrücken“, sagte Schuster. Das BBK wolle vernetzen, koordinieren und beraten. „Wenn wir in den Augen unserer Partner als unentbehrlich gelten, dann sind wir am Ziel.“ Diese Aussage ist insofern relevant, als das BBK im Katastrophenfall nur auf ausdrückliche Bitte der Bundesländer tätig werden kann. Auch auf Ebene der Bundesministerien müsse die Erkenntnisse noch stärker durchdringen, dass das BBK ein „wertvoller exekutiver Arbeitsmuskel“ sein könne.