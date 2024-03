Nach Taurus-Abhörskandal Wie sicher (oder eben unsicher) sind Webex-Videokonferenzen?

Sicherheitsanfällig ist auch der Ablauf, mit dem eine Konferenz via Webex Meetings eingerichtet wird: Nur der sogenannte Gastgeber muss bei dem Dienst angemeldet sein. Alle weiteren Teilnehmer können sich einfach über einen Link dazuschalten. Wenn dieser Link beispielsweise in einer unverschlüsselten E-Mail übertragen wird, stehen Tür und Tor für Angriffe sperrangelweit offen. Dann können sich Unbefugte in die Konferenz einwählen. Daher wird dringend dazu geraten, vor dem Start des Gesprächs alle Teilnehmer, die in der Anwendung aufgeführt werden, zu überprüfen.