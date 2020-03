Bei Wahl in Thüringen : So reagiert Björn Höcke auf Ramelows verweigerten Handschlag

So reagiert Björn Höcke auf Ramelows verweigerten Handschlag

Bei Wahl in Thüringen

Erfurt Es war die Szene der Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten in Thüringen: Bei der Gratulation verweigerte der neue Landeschef dem AfD-Fraktionschef Björn Höcke den Handschlag.

Erfurt (dpa) - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat den neuen Regierungschef des Landes, Bodo Ramelow (Linke), scharf dafür kritisiert, dass dieser ihm den Handschlag verweigert hat. „Diese Manierlosigkeit des neuen Ministerpräsidenten ist eine Schande für Thüringen“, sagte Höcke am Mittwoch in einem Interview von n-tv. Für ihn sei es „ein Bedürfnis“ gewesen, ihm die Hand zu schütteln. Nicht, weil er sich freue, dass Ramelow als „Kandidat der SED“ in das Amt des Ministerpräsidenten zurückkehre, sondern weil er ihm damit zeigen wolle, dass er diese formal korrekte, demokratische Wahl akzeptiere.