Der Berliner Senat reagierte enttäuscht auf den Karlsruher Beschluss. "Wir hatten mit dem Mietendeckel Neuland betreten und mit einer anderen Entscheidung gerechnet", erklärte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke). Er kündigte an, dass der Senat am Dienstag über die Konsequenzen aus dem Gerichtsbeschluss beraten werde. Dabei sehe er sich "auch in der Verpflichtung, sozial verträgliche Lösungen für Mieterinnen und Mieter zu entwickeln".