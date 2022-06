Mit Bestürzung haben Politiker aus Berlin auf die Amok-Fahrt von Berlin reagiert, so auch Bundeskanzler Olaf Scholz:

"Die grausame Amoktat an der #Tauentzienstraße macht mich tief betroffen. Die Reise einer hessischen Schulklasse nach Berlin endet im Alptraum. Wir denken an die Angehörigen der Toten und an die Verletzten, darunter viele Kinder. Ihnen allen wünsche ich eine schnelle Genesung."