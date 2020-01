Verhandlung über das BND-Gesetz : Wen darf der Bundesnachrichtendienst überwachen?

Karlsruhe Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe steht die Praxis des BND in der Kritik. Journalisten sehen sich und ihre Arbeit nach wie vor bedroht.

Das Schicksal des Edward Snowden scheint der Weltgemeinschaft zwar mittlerweile gleichgültig zu sein, wie sein Zustand in Russland zeigt, Snowdens Enthüllungen aber wirken noch immer nach. Nachdem der Bundestag die bis dato unbekannte Überwachungspraxis des BND Ende 2016 in ein Gesetz goß, legten mehrere ausländische Journalisten und die Organisation Reporter ohne Grenzen Verfassungsbeschwerde ein. Sie glauben, dass die Überwachung durch den BND Grundrechte verletzt. Insbesondere, weil der BND anlasslos abhören darf – es bedarf laut des entsprechenden BND-Gesetzes nicht einmal eines Verdachts.

Dass die Journalisten vor dem Bundesverfassungsgericht zumindest teilweise Erfolg haben könnten, zeigt sich am Dienstag bei der mündlichen Verhandlung. Diese sind ohnehin selten, und meistens ein Indiz dafür, dass das Gericht eine Grundsatzentscheidung fällen wird. Aber auch die zahlreichen Fragen der acht Richter des Ersten Senats an den BND und die Bundesregierung legen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Überwachungsmaßnahmen offen. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.