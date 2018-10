So hat sich die AfD im Bundestag etabliert

Info

Gerade einmal fünf Jahre alt ist die AfD – und gemessen an ihrer Mitgliederzahl erstaunlich erfolgreich.

2013 Der Ökonom Bernd Lucke gründet am 14. April in Berlin die vor allem Euro-kritische Partei.

2015 Lucke verliert am 4. Juli in Essen den Machtkampf mit Frauke Petry, tritt aus der Partei aus und gründet eine neue – zunächst ohne Erfolg.

2017 Petry verliert am 22. April in Köln den Rückhalt für eine realpolitische Ausrichtung, tritt am Tag nach der Bundestagswahl aus der Partei aus. Nachfolger wird am 2. Dezember in Hannover Alexander Gauland, der die Partei zusammen mit Jörg Meuthen führt. Gauland ist mit Alice Weidel Fraktionschef der 92 AfD-Abgeordneten, die am 24. September in den Bundestag einziehen.

2018 Die AfD hat durchweg zweistellige Ergebnisse in Landtagswahlen, ist in Umfragen in Ostdeutschland zwischenzeitlich stärkste Kraft und verfügt bei 30.000 Mitgliedern über 271 Sitze in Bundestag und Landtagen, die Grünen haben bei 70.000 Mitgliedern 302 Abgeordnete, die FDP bei 63.000 Mitgliedern 192 und die Linken bei 62.000 Mitgliedern 226.