Karlsruhe erklärt Schulden-Trick für verfassungswidrig Und jetzt?

Die Vorgängerregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich vom Bundestag viele Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Krise als Kreditermächtigungen billigen lassen. Ende 2021, zum Start der Ampelkoalition, waren 60 Milliarden Euro davon noch ungenutzt. Um ihre ambitionierten Klimaschutz-Vorhaben in den kommenden Jahren schrittweise finanzieren zu können, buchte die Ampel die 60 Milliarden Euro kurzerhand in das Sondervermögen KTF, eine Dauer-Rücklage, in die auch die Einnahmen aus dem CO 2 -Zertifikatekandel fließen.