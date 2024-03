Smartphone-Verbot an Schulen „Schulen sollten Handys nicht grundsätzlich verteufeln“

Die Briten könnten damit dem Beispiel anderer europäischer Länder wie etwa Frankreich folgen, wo Smartphones, Smartwatches und Tablets seit 2018 sogar in den Pausen verboten sind. In den Niederlanden gilt seit dem 1. Januar dieses Jahres ein Verbot privater Handys in den Klassenräumen. Auch Dänemark und Schweden planen restriktive Maßnahmen. Die schwedische Regierung will so auf das schlechte Abschneiden des Nachwuchses bei der PISA-Studie reagieren. In Deutschland, wo die Regulierung des Schulwesens Ländersache ist, gibt es mit Blick auf die PISA-Ergebnisse ebenfalls Handlungsbedarf. Doch ob die vermeintliche Bildungsmisere durch den Bann internetfähiger Endgeräte von Schulhöfen zu meistern ist, ist umstritten.