Sipri-Rüstungsbericht Der Blick auf die Rüstung hat sich verändert

Es ist ein Ritual: Jedes Jahr veröffentlicht das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri ein Ranking der weltweiten Militärausgaben. Die Friedensforscher verbinden das stets mit einem Appell, den Rüstungswettlauf einzuschränken oder zu beenden. Dieses Jahr mussten sie einen traurigen Rekord verkünden: Die Militärausgaben in Europa sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Im Jahr des Kriegsbeginns des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat es ein Wachstum von satten 13 Prozent gegeben. Und diese Entwicklung macht mitnichten an Europas Grenzen Halt: Weltweit erreichten die Militärausgaben einen neuen Höchstwert. Am stärksten investierten mit Abstand die USA, gefolgt von China.