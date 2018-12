Aktuelle Statistiken des Auswärtigen Amtes: Sinkende Zahlen beim Familiennachzug

Berlin Bei den nur subsidiär geschützten Flüchtlingen ist die Marge von tausend nachziehenden Familienangehörigen noch immer nicht erreicht, und bei allen anderen Flüchtlingen zeichnet sich ein deutlicher Rückgang beim Familiennachzug ab.

Die Befürchtung drastisch zunehmender Nachzüge von Familienangehörigen zu Flüchtlingen in Deutschland scheint sich nicht zu bestätigen. Nach aktuellen Statistiken des Auswärtigen Amtes zeichnet sich eher das Gegenteil ab. Die Zahl der Visa zur Familienzusammenführung aus Hauptherkunftsländern nahm in den ersten drei Quartalen dieses Jahres von 10.475 über 7.962 auf 6.386 ab. Hält der Trend auch im vierten Quartal an, werden am Ende des Jahres knapp 30.000 Visa an Familienangehörige aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, dem Iran, Eritrea und Jemen erteilt sein. Im Vorjahr waren es noch über 54.000, im Jahr 2016 gut 50.800.