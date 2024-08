Anhaltende Kämpfe in der russischen Region Kursk Sind Waffenlieferungen an die Ukraine legitim, wenn damit ein Gegenangriff auf Russland erfolgt?

Pro-ukrainische Kräfte führen in der Region Kursk nach Angaben der russischen Armee seit mehreren Tagen eine Offensive mit rund 1000 Soldaten und mehr als zwei Dutzend gepanzerten Fahrzeugen und Panzern aus. Inzwischen gibt es nach russischen Angaben auch ukrainische Angriffe in der benachbarten Region Lipezk. Die russischen Militärangaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. In der Ukraine hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts des Vormarsches in der Region Kursk gesagt, dass Russland nun den Krieg selbst zu spüren bekommen solle. Zu den Details des Angriffs äußerte sich Kiew bisher aber nicht. Die Ukraine hat im Zuge ihres Abwehrkampfes gegen Russland immer wieder mit Drohnen und Raketen den Nachbarstaat attackiert. Eine große Bodenoperation regulärer Truppen wie derzeit in Kursk gibt es zum ersten Mal.