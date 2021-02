Ex-Ministerpräsident von Italien : Silvio Berlusconi nach Sturz über Nacht im Krankenhaus

Rom Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach Angaben seiner Partei gestürzt und hat eine Nacht im Krankenhaus verbracht.

Wie die konservative Forza Italia mitteilte, geschah der Unfall an seinem römischen Wohnsitz. Der 84-jährige Parteichef sei am Mittwoch mit einer seitlichen Prellung nach Mailand in die Klinik gekommen und am Donnerstag wieder entlassen worden. Berlusconi war zu Gesprächen über eine neue italienische Regierung in Rom und hatte dort den Ex-Zentralbankchef Mario Draghi getroffen. Seine Partei ist bisher in der Opposition, unterstützte aber Draghis Bemühungen um eine neue Regierung. Berlusconi war Mitte Januar wegen Herzproblemen zur Kontrolle im Krankenhaus.