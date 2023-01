Silvester-Krawalle in Berlin und NRW Wer waren die Täter und was ist jetzt zu tun?

Jing Hua Wang etwa lebt und arbeitet seit fast 30 Jahren in Neukölln. Auch er ist an diesem Dienstag kurz an dem ausgebrannten Bus in der Sonnenallee, um sich ein eigenes Bild zu machen. Als ehemaliger Restaurantbesitzer kennt der 60-Jährige die Gegend genau. „Was sollen denn unsere Kinder denken, wenn sie hier vorbeilaufen?“, sagt der Neuköllner. „Das wirft auf unsere Stadt kein gutes Licht.“ Im Viertel habe der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Für Wang ist das ein möglicher Grund für die vermehrten Krawalle in Neukölln.