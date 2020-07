„Kann nichts Problematisches erkennen“ : Gabriel verteidigt Beratertätigkeit für Fleischkonzern Tönnies

Hamburg Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat seine Beratertätigkeit für den Fleischkonzern Tönnies verteidigt. Tönnies mache nichts Verbotenes. Auch das gezahlte Gehalt von angeblich 10.000 Euro sieht er nicht kritisch.

„Ich kann an dem Beratungsverhältnis mit einem großen Arbeitgeber nichts Problematisches erkennen“, sagte Gabriel am Donnerstag dem „Spiegel“. „Tönnies macht nichts Verbotenes. Wozu machen wir eine Cooling Down Phase, in der man als Ex-Politiker nichts machen darf, wenn man danach noch so behandelt wird, als sei man im Amt?“