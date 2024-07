Chef der Atlantik-Brücke Sigmar Gabriel „Kamala Harris kann gegen Donald Trump gewinnen, dafür bringt sie alles mit“

Gabriel Sie gehört zu den profiliertesten Politikerinnen der USA, die vor allem in ihrer Zeit als Generalstaatsanwältin in Kalifornien gezeigt hat, dass sie auch bei sehr schwierigen Aufgaben die notwendige Härte haben kann. Dass sie in den letzten Jahren als Vizepräsidentin kaum in Erscheinung getreten ist, liegt mehr am Amt als an ihr. Ich habe mal als Vizekanzler den damaligen Vizepräsidenten Joe Biden im Weißen Haus getroffen. Und als Begrüßung meinte er: „Hi Sigmar, to be Vice is awful, isn’t it?“ Er wusste, wovon er sprach, und das erging Kamala Harris ebenso.