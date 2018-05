Sigmar Gabriel geht als Gastdozent nach Harvard

Sigmar Gabriel bei einem Vortrag an der Universität St.Gallen in der Schweiz. Foto: AP/Gian Ehrenzeller

Neue Aufgabe für Sigmar Gabriel: Der frühere SPD-Chef und Außenminister wird im Herbst drei Wochen lang an der amerikanischen Elite-Universität Harvard tätig sein.

Wie sein Wahlkreisbüro am Mittwoch mitteilte, werde Gabriel auf Einladung der Universität Vorträge halten, an Konferenzen teilnehmen und mit Studenten, Wissenschaftlern und Politikern diskutieren. Gabriel bezeichnete die Einladung als Ehre und Privileg. „Die Harvard-Universität gehört für mich weltweit zu den interessantesten Orten, an denen sich kritische Köpfe mit den Herausforderungen der Weltpolitik auseinandersetzen.“

Insbesondere freue er sich darauf, die Gastrede zu halten und an der Harvard-Konferenz „The Summit on the Future of Europe“ (Gipfel zur Zukunft Europas) teilzunehmen. Zuletzt war Gabriel bereits in das Kuratorium der renommierten, auf Konfliktanalysen spezialisierten International Crisis Group berufen worden.