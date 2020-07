Berater des Fleischfabrikanten : Sigmar Gabriel als Tönnies-Berater auf den Spuren des Lobbyisten Gerhard Schröder

Sigmar Gabriel Foto: dpa/Kay Nietfeld

Er hat es wieder getan. Ausgerechnet beim Fleischkonzern Tönnies, einem der momentan umstrittensten deutschen Arbeitgeber, hat sich Sigmar Gabriel als Berater verdingt. Für ihn kein Problem, für seine Nachfolge rim Amt der SPD-Vorsitzenden aber schon.

Zwar nur für drei Monate, aber das ist egal. Vom Milliardär Clemens Tönnies, der nach den massenhaften Corona-Infektionen in seinem Werk in Rheda-Wiedenbrück unter Druck geraten ist, kassierte der frühere Bundeswirtschaftsminister, Außenminister und SPD-Vorsitzende zwischen März und Ende Mai monatlich 10.000 Euro zuzüglich monatlicher Reisespesen in vierstelliger Höhe.

Es ist nicht das erste Mal, das Gabriel mit fragwürdigen wirtschaftlichen Aktivitäten in die Schlagzeilen gerät. Das Geldverdienen scheint beim früheren Spitzengenossen eine ähnliche Vorrangstellung gegenüber moralischen Fragen zu genießen wie bei Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der nach seinem Abtritt 2005 problemlos beim „lupenreinen Demokraten“ Wladimir Putin (damaliger O-Ton Schröders) anheuerte und für ein fürstliches Gehalt Aufsichtsratschef beim russischen Gazprom-Konzern wurde. Erst am Mittwoch gab Schröder in dieser Funktion einen bizarren Auftritt vor einem Bundestagsausschuss.

Mit Gabriel hat die SPD einen zweiten ehemaligen Vorsitzenden, der dazu beiträgt, dass die Partei nicht aus dem Umfragetief kommt. Im Herbst 2019 wollte Gabriel Präsident des Verbandes der Automobilindustrie werden, dabei war er zu der Zeit noch SPD-Abgeordneter. Der Sprung vom Wirtschaftsminister an die Spitze eines der einflussreichsten Industrie-Lobbyverbände erschien Vielen unmoralisch, Gabriel aber nicht. Die Branche schreckte dann selbst davor zurück ihn zu nominieren. Im Frühjahr wurde Gabriel dann zum Entsetzen vieler Genossen Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank, neuerdings sitzt er auch im Kontrollgremium von Siemens Energy. Nebenbei schreibt er gut bezahlte Kolumnen in den Medien des Holtzbrinck-Verlags.

Gabriel beendete seine Tätigkeit für Tönnies Ende Mai aus Krankheitsgründen, nicht aus Einsicht. Er könne an seinem Engagement bei Tönnies „nichts Problematisches erkennen“, sagte Gabriel dem „Spiegel“. Seine Nachfolger im Amt der Parteivorsitzenden können das aber schon. „Für jeden aufrechten Sozialdemokraten ergibt sich aus unseren Grundwerten, an wessen Seite man sich begibt und wo man besser Abstand hält“, erklärten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil findet Gabriels Tönnies-Enagement „befremdlich und peinlich“.

„Sigmar Gabriel hat bei Tönnies nach Schröderscher Manier die Hand aufgehalten – nach dem Motto: Man nimmt mit, was man kriegen kann", sagte Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek. „Man fragt sich: Wo kommt das in der SPD her? Sigmar Gabriel macht sich total unglaubwürdig. Damit schadet er seiner Partei - und der Politik generell", sagte der industriepolitische Sprecher der Grünen-Fraktion.