Regierungserklärung zur EU-Politik Des Kanzlers neue „Wir-schaffen-das“-Rede

Wir werden es hinbekommen - so hört sich Merkels „Wir schaffen das“ in der Variante Scholz also an. Indem er die gesamte Regierungserklärung unter das Stichwort „Zuversicht“ stellt, kann er einen Bogen um all das machen, was gerade schlecht läuft in der Regierung Scholz. Der große Umbruch werde „gut ausgehen für uns hier in Deutschland und für Europa“, sagt der Kanzler - und nach Zwischenrufen von der AfD (“ein Abbruch wird das, kein Umbruch“), schleudert er deren Bänken spontan entgegen, dass es schlecht ausgehen werde für die AfD, „weil das Geschäftsfeld weg ist“.