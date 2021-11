Zehn Jahre nach der Terror-Entdeckung : Sie hätten die NSU-Morde alle verhindern können

Asservate in Meckenheim zehn Jahre danach: Ein BKA-Beamter hält die Ceska-Tatwaffe vor dem Wohnmobil der Terrorzelle. Foto: dpa/Oliver Berg

Analyse Berlin Zehn Jahre nach Entdeckung des NSU-Terrors ist klar: Die Behörden kannten die Rechtsterroristen, sie hätten sie bei besserer Koordinierung fassen und auch danach die Morde auf sie zurückführen können. Die Terrorserie wurde erst durch systematisches Behördenversagen möglich.

Ja, es gab sie. Die Beamten, die das Richtige wollten. Da war der Kripo-Beamte, der im Februar 1998 Alarm schlug, als bei der Durchsuchung von Garagen des untertauchenden Trios die zuständigen Ermittler übergangen und Infos an die Zielfahnder nicht weitergegeben wurden. Da war der Referatsleiter im Brandenburger Verfassungsschutz, der nach Hinweisen eines Kontaktmannes unter dem Stichwort „Rechtsterrorismus“ die Polizei auf ein gesuchtes Trio in Chemnitz aufmerksam machen wollte. Und da war der Münchner Fallanalytiker, der im Mai 2006 zu dem Schluss kam, dass hinter der Mordserie wahrscheinlich nicht Migranten und Ausländer, sondern Anhänger der rechten Szene steckten.

Doch was diese drei Vorgänge an Verhinderungspotenzial hätten entfalten können, wurde erst nach dem 4. November 2011 klar, als das Entsetzen von Stunde zu Stunde wuchs. Dem Fund zweier Leichen in einem in Brand gesteckten Wohnmobil in Eisenach folgte die Erkenntnis, dass da ein Terrornetzwerk zehn Jahre lang in Deutschland gemordet hatte und sich dabei über den Dilettantismus der Behörden freuen konnte. Denn die drei Vorgänge zeigten das Hauptproblem beim erst später in Gang kommenden Kampf gegen den militanten Rechtsextremismus: Die Mischung aus Vorsatz, Vorurteil und Naivität Der Kripo-Beamte wurde von dem Fall abgezogen, weil er störte. Der Referatsleiter wurde belehrt, dass er damit eigene Quellen gefährde. Und der Analytiker wurde von den 160 Ermittlern nicht ernst genommen und mit Hilfe von Gegen-Gutachten überstimmt.

Opfer-Anwältin Seda Basay-Yildiz fasst den Kern der verhängnisvollen Startbedingungen in vier Sätzen zusammen: Nach dem Untertauchen des per Haftbefehl gesuchten Trios aus Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe habe es ein großes Unterstützernetzwerk gegeben. In der Szene sei Geld gesammelt und nach Unterkünften gesucht worden. Die Telefonate von Szenemitgliedern seien abgehört worden. Und zudem hätten V-Leute der Sicherheitsbehörden Hinweise zum Trio gegeben. „Das Trio hätte bei entsprechender Einleitung von Observationsmaßnahmen gefasst werden können, noch bevor die Morde begangen wurden“, sagt Basay-Yildiz unserer Redaktion. Sie hat Zehntausende Seiten Protokolle gelesen und Tausende Stunden Gerichtsvernehmungen verfolgt.

Selbst nach dem Entdecken an diesem Donnerstag vor zehn Jahren gingen die Vorstellungen vom Geschehenen mit Tempo in die falsche Richtung. Es entstand das Bild von drei einsamen untergetauchten, extremst radikalisierten Rechtsterroristen, die über Wochen mögliche Opfer ausgekundschaftet und dann im Alleingang jeweils gemordet hätten.

Schon die ersten Bluttaten lassen eher etwas anderes vermuten: Dass da nämlich intensive Kontakte zu rechtsextremistischen Szenen mit deren jeweiliger Ortskenntnis in den einzelnen Städten genutzt wurden. Warum sonst beginnen die in Thüringen und Sachsen lebenden Terroristen ihre zynisch „Deutschlandtour“ genannte Serie in Nürnberg? Warum ist die Kneipe „Sonnenschein“ der erste Tatort für einen Sprengstoffanschlag, obwohl von außen kaum erkennbar als von einem Türkischstämmigen betrieben? Warum wird Enver Simsek als erster Migrant an einem seiner Blumenläden erschossen, obwohl der eher versteckt liegt und optisch kaum als Teil des türkischen Milieus in Erscheinung tritt?

So plausibel auf mutmaßlicher Täterseite eine größere Helferzahl im Hintergrund erscheint, so unplausibel ist, warum die Fahnder von Anfang an allein in Richtung Ausländerkriminalität ermitteln. Schon der Hinweis des ersten Anschlag-Opfers, dass da am Tag vor der Tat zum zweiten Mal auffälligerweise ein Deutscher in der Bar dort gewesen sei, wo sich dann die später explodierte Taschenlampe fand, wird von den Ermittlern beiseite gewischt. Und auch die erste und über viele Jahre einzige Idee der Ermittler im Simsek-Mord richtet sich auf mögliche Drogengeschäfte des Blumenhändlers oder vielleicht auch familiäre Motive. Es bleibt bei dieser Verblendung. Die Soko wird immer größer, aber mit jedem Mord an einem Migranten wächst nur die falsche Gewissheit, dass da tödliche Abrechnungen unter Migranten dahinter zu stecken haben. Und nicht, was näherliegender wäre: Dass als einziges, sämtliche betroffenen Branchen der Ermordeten überragendes Motiv eigentlich nur Hass auf Ausländer übrig bleibt.

Bezeichnend ist, dass nach der Aufdeckung 2011 die Ermittler auf Bundesebene ihre Operation unter dem Stichwort „Ceska“ laufen lassen, benannt nach der Browning- Tatwaffe, die bei allen neun Morden an Migranten verwendet und in den Trümmern der von Zschäpe angezündeten Zwickauer Wohnung gefunden wurde. Hätte die Sonderkommission sich schon „Ceska“ genannt und nicht „Bosporus“, hätten die Ermittler bei der Suche nach der Herkunft und dem Weg der Tatwaffe vielleicht schon 2004 in der Schweiz die richtige Spur gefunden. Doch sie wollten nicht unvoreingenommen wissen, wer denn da als Käufer in Frage kam, sondern erkundigten sich lediglich nach türkischen Staatsangehörigen.

Überall begegneten die NSU-Untersuchungsausschüsse fatalen Pannen. Wichtige Informationen erreichten nicht die Zielfahnder, und selbst in dem ausgebrannten Wohnmobil „übersehen“ die Beamten einen Rucksack mit Datenträgern, auf denen sich das Bekennervideo befindet. Selbst die verhängnisvolle „Operation Rennsteig“ kam erst durch die Untersuchungsausschüsse ans Licht: Wie Bundesamt und Landesamt in Thüringen mit dem MAD von 1996 bis mindestens 2002 mit viel Geld die rechtsextreme Szene in den Griff bekommen wollten und dabei nur den Organisationsgrad und die Schlagkraft der Rechtsradikalen erhöhten - und genau das Umfeld schufen, in dem sich der NSU dann entwickeln konnte.

Welchen verhängnisvollen Mist gerade der Verfassungsschutz im Zusammenhang mit dem NSU produziert hatte, wurde intern sehr schnell klar. Und mit umfangreichen Löschaktionen beantwortet. Wie sehr das Unrechtsbewusstsein entwickelt war, wird auch darin deutlich, dass die Verantwortlichen für die Aktenvernichtung den Vorgang selbst zurückdatierten - auf die Zeit vor Entdeckung des NSU. Dabei stießen die Untersuchungsausschüsse auf diverse Belege, wonach die Sicherheitsbehörden schon vor 2011 explizit auch auf einen „NSU“ hingewiesen worden waren, dem aber keine Beachtung geschenkt hatten.