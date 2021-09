Innere Sicherheit : Zahl rechts- und linksextremistischer Gefährder laut BKA gestiegen

Berlin/Hannover Laut Bundeskriminalamt (BKA) ist die Zahl der Menschen, die von den Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft werden, zuletzt sowohl im rechts- als auch im linksextremistischen Bereich gestiegen.

Das teilte eine BKA-Sprecherin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag) mit. Demnach galten am 1. September 73 Rechtsextremisten als Gefährder; zu Jahresbeginn seien es noch 70 gewesen. Im Bereich Linksextremismus stieg die Zahl der Gefährder in demselben Zeitraum von sechs auf neun, wie die Sprecherin mitteilte. Bei den islamistischen Gefährdern verzeichneten die Sicherheitsbehörden unterdessen einen Rückgang - nämlich von 607 zu Jahresbeginn auf 551 Anfang September. Einige von ihnen sind demnach in Syrien oder im Irak ums Leben gekommen oder verschollen. Dorthin seien über 1000 Islamisten aus Deutschland ausgereist.