Innere Sicherheit Warum es in Deutschland keine Terrorwarnstufen gibt

In Belgien, wo es in den vergangenen Jahren wie in Frankreich folgenreiche islamistische Anschläge gab, wurde die Lagebewertung zunächst nicht grundlegend geändert. Allerdings gilt weiter die zweithöchste Terrorwarnstufe, was bedeutet, dass die Bedrohungslage vom nationalen Krisenzentrum als ernst eingeschätzt wird. Zuletzt war sie in Brüssel zwischenzeitlich auf die höchste Stufe angehoben worden, nachdem im Oktober ein mutmaßlicher Islamist zwei schwedische Fußballfans getötet hatte. Der Mann war dann im Zuge der Fahndung von der Polizei erschossen worden. Die zuletzt folgenreichsten Terroranschläge in Belgien hatte es am 22. März 2016 am Flughafen der belgischen Hauptstadt und in einer U-Bahn-Station gegeben. Sie forderten nach offiziellen Angaben 35 Todesopfer. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt.