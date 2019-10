Shell-Jugendstudie : Klimawandel laut Umfrage größte Sorge junger Menschen

Berlin Die „Fridays for Future“-Proteste haben es bereits gezeigt: Deutschlands Jugend sorgt sich um die Umwelt. Laut Shell-Studie gaben 71 Prozent der Zwölf- bis 25-Jährigen an, das Thema Verschmutzung mache ihnen Angst.

So lautet das Ergebnis der am Dienstag in Berlin veröffentlichten Shell-Jugendstudie. In der vergangenen Studie aus dem Jahr 2015 hatte noch die Angst vor Terroranschlägen vorn gelegen. Dieses Thema ängstigt nach der jüngsten Befragung heute noch zwei Drittel der jungen Menschen. Die Angst vor dem Klimawandel landet auf Platz drei (65 Prozent).