Sexueller Missbrauch von Kindern Verbrechen gegen die Schwächsten

Es sind furchtbare Verbrechen gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft: Bis zu einer Million Kinder und Jugendliche sollen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Deutschland schon sexuell missbraucht worden sein. Damit wären in jeder Schulklasse ein oder zwei Kinder betroffen. Laut Kriminalstatistik der Polizei wurden im vergangenen Jahr an jedem Tag im Schnitt 50 Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch. Zu Tätern werden vor allem Männer, die in der Nähe ihrer Opfer leben. Der Missbrauch passiert also am ehesten im unmittelbaren Umfeld - in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Freizeit. Manchen Kindern wird innerhalb der eigenen vier Wände, die eigentlich ihr Zuhause sein sollten, von Verwandten Gewalt angetan.