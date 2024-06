Selenskyj im Bundestag „Ich danke Dir, Deutschland“

Bas dankt in ihrer kurzen Willkommensrede dem ukrainischen Präsidenten für seinen Besuch. Sie versichert dem von Russland angegriffenen Land die Solidarität Deutschlands. „Ich bin sicher, die russischen Kriegsverbrechen werden geahndet“, sagt Bas. Die Zukunft der Ukraine liege in der EU und der Nato. Bas erinnert daran, dass ukrainische Soldaten einen wichtigen Anteil an der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus hatten. Jetzt ist es an Deutschland, der von Russland angegriffenen und in Teilen besetzten Ukraine zu helfen.