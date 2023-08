Fragen und Antworten zum neuen Selbstbestimmungsgesetz Wie die Ampel den Geschlechtswechsel ermöglichen will

Das Bundesverfassungsgericht hat das bisher noch gültige, allerdings in vielen Teilen entschärfte „Transsexuellengesetz“ in der Vergangenheit mehrmals als verfassungswidrig eingestuft. Die Änderung ist eines der zentralen gesellschaftspolitischen Vorhaben der Ampel – für Betroffene, so die Koalition, wäre sie ein riesiger Fortschritt. Bisher mussten diese Menschen zwei Gutachten von Sachverständigen vorzeigen, um den Wunsch für eine Änderung des Geschlechtseintrags zu belegen.