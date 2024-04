Selbstbestimmungsgesetz Dringend notwendiges Update – mit einigen Schwächen

Problematisch ist auch, dass es bereits Jugendlichen ab 14 Jahren ermöglicht wird, ihr Geschlecht auf dem Papier selbst zu bestimmen; wenn auch nur mit dem Einverständnis ihrer Eltern. Das geschieht in einem Alter, in dem junge Menschen oft noch mit sich und den körperlichen Veränderungen durch die Pubertät hadern. Kritiker forderten deshalb richtigerweise, eine Beratungspflicht für Minderjährige ins Gesetz aufzunehmen. Das ist jedoch nicht passiert. Jugendliche müssen lediglich eine Erklärung abgeben, dass sie zuvor eine Beratung in Anspruch genommen haben.