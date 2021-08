Nacht rechtsextremen Chat-Verläufen : SEK-Auflösung war für Innenminister Beuth unumgänglich

Angesichts der Ermittlungen wegen rechsextremer Äußerungen von Polizisten in Chatgruppen wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Frankfurter Polizeipräsidiums aufgelöst. Foto: dpa/Boris Roessler

Wiesbaden Im Juni löste Hessens Innenminister Peter Beuth das Sondereinsatzkommando des Frankfurter Polizeipräsidiums auf. Die Restrukturierung beinhaltet auch, dass die Einheiten zu einem SEK Hessen zusammengefasst werden.

Die Spezialeinsatzkommandos der hessischen Polizei werden nach den rechtsextremen Vorkommnissen im Frankfurter SEK neu aufgestellt. Die Spezialeinsatzkommandos sollen zwar wie bisher an ihren strategisch günstigen Standorten bleiben, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Organisatorisch werden sie aber zu einem SEK Hessen zusammengeführt und im hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium angesiedelt sein. Das gelte künftig auch für weitere Spezialeinheiten.