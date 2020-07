Sonderkontingente : Seehofer stoppt Flüchtlings-Plan

Berlin Warum der Bundesinnenminister dem Land Berlin eigene Kontingente verweigert und was Flüchtlingshelfer nun als Reaktion erwarten. Auch NRW will 500 besonders Schutzbedürftige aus Griechenland aufnehmen.

Allein 41 Städte in Nordrhein-Westfalen wollen „sichere Häfen“ für Flüchtlinge in Not sein. Ihre Liste reicht von Bonn, Dinslaken und Düsseldorf über Kempen, Kevelaer und Krefeld bis hin zu Leverkusen, Solingen und Viersen. Die Oberbürgermeister aus Bonn, Köln und Düsseldorf hatten sogar an Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert, die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen zuzulassen. Der offene Brief blieb bislang ohne Antwort. Es handele sich um mehrere tausend Menschen, für die in den deutschen Städten sofort Platz wäre, unterstrich Pflaum. Die Zahl der in der Initiative „sichere Häfen“ zusammengeschlossenen Kommunen ist von 120 zu Beginn des Jahres auf inzwischen 169 gestiegen.