Nach Anschlag in Halle : Seehofer stellt im Bundestag Sechs-Punkte-Programm gegen Antisemitismus vor

Berlin Dazu gehörten ein besserer polizeilicher und baulicher Schutz für jüdische Einrichtung und eine personelle Aufstockung der Sicherheitsbehörden, sagte Seehofer am Donnerstag im Bundestag.

Zu Seehofers Plan gehören zudem eine Meldepflicht von Hass und Hetze im Netz, Vereinsverbote, ein schärferes Waffenrecht und mehr Prävention. Er kündigte an, seine Vorhaben am Freitag mit den Innenministern der Länder beraten zu wollen. "Der Antisemitismus ist in Teilen unserer Gesellschaft verankert", betonte der Innenminister. Dies sei eine große Herausforderung für die Sicherheitsbehörden.

Justizministerin Lambrecht will nach eigenen Angaben in der kommenden Woche konkrete Gesetzesvorhaben für den schärferen Kampf gegen Hetze und Gewalt von rechts auf den Weg bringen. Im Netzwerkdurchsuchungsgesetz wolle sie eine Pflicht für die Betreiber sozialer Netzwerke festschreiben, Morddrohungen und hetzerische Äußerungen den Strafverfolgungsbehörden zu melden, sagte Lambrecht im Bundestag. Die Behörden müssten wissen, von wem diese Äußerungen stammten.

Innenminister Seehofer rief in der Bundestagsdebatte den AfD-Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland dazu auf, sich von den umstrittenen Twitter-Einträgen seines Parteifreundes Stephan Brandner zu distanzieren. Er hatte einen Tweet geteilt, in dem nach dem Anschlag zu lesen war, dass Politiker vor Synagogen "lungern". Dies spielte offenbar auf die öffentlichen Solidaritätsversammlungen an jüdischen Gotteshäusern an. Gauland, der am Donnerstag zweimal im Bundestag sprach, kam Seehofers Forderung aber nicht nach.