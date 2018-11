Nach Verzicht auf CSU-Vorsitz: Seehofer sollte alle seine Koffer packen

Horst Seehofer am Montag bei einer Pressekonferenz in Bautzen. Foto: REUTERS/MATTHIAS RIETSCHEL

Berlin Horst Seehofers Rücktritt als Bundesinnenminister ist überfällig, sonst wird er zur „lahmen Ente“. Ein Kommentar von Gregor Mayntz.

Horst Seehofer war streckenweise ein sehr erfolgreicher CSU-Chef. Aus einer funktionierenden Koalition heraus eine Partei zur absoluten Mehrheit zu führen, das hat vor ihm Konrad Adenauer mal geschafft, aber das liegt nun schon über sechs Jahrzehnte zurück. Nachdem es ihm in Bayern gelungen war, bedrängte Seehofer ab 2013 Angela Merkel von der Schwesterpartei CDU, nun auch auf dieses Ziel zu setzen. Nichts zeugt nachhaltiger vom Scheitern der beiden Parteichefs als ihre Rückzugsankündigungen als Resultat erheblicher Stimmenverlust in Bayern und Hessen.

Seehofer dagegen legte sich fest, dass der Verzicht auf den Posten als Parteichef „in keiner Weise“ seine Arbeit als Bundesinnenminister berühre. Die Motivation dahinter ist erklärlich. In den letzten Monaten hat Seehofer erleben müssen, wie er vom unumstrittenen Parteiführer zunächst zur Nummer zwei hinter Spitzenkandidat Markus Söder zurücktrat und nun wie ein geprügelter Hund vom Hof gejagt zu werden droht. Einer wie er will in Würde und selbstbestimmt gehen und mit Respekt verabschiedet werden.

Allerdings hat er diesen Zeitpunkt als Parteichef längst versäumt und ist nun auf dem besten Weg, auch als Innenminister nicht mehr in Ruhe seine Projekte abarbeiten zu können, sondern als die sprichwörtliche „lahme Ente“ behandelt zu werden. Im kleinen Kreis hat Seehofer Spekulationen wiederholt widersprochen, es gehe ihm in erster Linie darum, im Abgang seine größte Gegnerin Merkel noch mitreißen zu können. Das hat sich auf der Ebene der Parteichefs durch Merkels forschen Schritt selbst erledigt. Merkel wird lernen, künftig in den Koalitionsrunden auf einen CDU-Parteichef zu hören. Oder sie wird gehen. Seehofer sollte sich keine Illusionen machen, wie es sein wird, künftig nicht nur die Kanzlerin, sondern auch einen CSU-Chef über sich zu haben. Insofern wäre es das glaubwürdigste Dementi persönlicher Rachegefühle, nun alle Koffer zu packen. Sonst werden die Stimmen in der CSU, die auf seinem Abgang als Parteichef bestanden, den Verzicht des Ministeramtes immer lauter einfordern. Und dann war’s das mit Respekt und Würde.