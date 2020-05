Spekulation um fünfte Amtszeit im Kanzleramt : Seehofer lobt Merkels Krisenmanagement - „Führt gerade sehr stark durch die Krise“

Berlin Eigentlich tritt Angela Merkel im kommenden Jahr als Bundeskanzlerin von der großen politischen Bühne ab. Doch glaubt man Innenminister Horst Seehofer, dann wird hinter den Kulissen fleißig über eine fünfte Amtszeit von Merkel diskutiert.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seine öffentliche Zurückhaltung in der Corona-Krise gerechtfertigt. „Ich nutze ein Fernsehstudio nicht als mein Wohnzimmer. Ich trete nur dann auf, wenn ich was zu sagen habe“, sagte der CSU-Politiker der „Bild am Sonntag“. Vertreter von FDP und Grünen hatten zuletzt erklärten, sie vermissten öffentliche Stellungnahmen Seehofers. Der 70-Jährige hat sich in der Corona-Krise von Anfang an vorsichtig verhalten. So verzichtete er bereits auf den Handschlag zur Begrüßung, als andere Politiker noch sorgloser agierten.