SPD-Beschlüsse zum Parteitag Olaf allein zu Haus

Schwierig aber ist für SPD-Kanzler Olaf Scholz die Aussage zur Schuldenbremse, welche die SPD lockern will. „Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form ist ein Standort- und Wohlstandsrisiko für Deutschland,“ ist ein Satz den Scholz so sicher nicht verfassen würde. Der Regierungschef, der bislang glaubwürdig für die Einhaltung dieses in der Verfassung verankerten Haushaltsinstruments stritt, wird hier Farbe bekennen müssen. Mit Scholz ist ein ehemaliger Finanzminister im Kanzleramt, der in den vergangenen zwei Jahren eher Seit an Seit mit dem FDP-Finanzminister um Sparvorgaben rang – auch mit Hinweis auf die jüngere Generation. Ein Kanzler, der Einsparungen in den einzelnen Ministerien im Sommer zur Chefsache machte, dem Industriestrompreis, von SPD-Partei und Fraktion vehement gefordert, zurückhaltend gegenüberstand.