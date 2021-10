Regierungspartner-Wechsel : Schwesig will in Mecklenburg-Vorpommern mit der Linken regieren

Schwesig will in Mecklenburg-Vorpommern mit der Linken regieren

SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig kündigte am Mittwoch Koalitionsverhandlungen mit der Partei Die Linke an. Foto: dpa/Frank Hormann

Schwerin Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) kündigt Koalitionsverhandlungen mit den Linken an. Die CDU kommt somit in die Opposition.

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wechselt nach 15 Jahren ihren Regierungspartner. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die mit ihrer SPD Ende September die Landtagswahl klar gewonnen hatte, kündigte am Mittwoch in Güstrow Koalitionsverhandlungen mit der Partei Die Linke an. Der bislang mitregierenden CDU bleibt somit die Oppositionsrolle.