Auf 120 Kilometern Länge : Brandenburg baut an polnischer Grenze Zäune gegen Schweinepest

Potsdam Mobile Wildschutzzäune sollen helfen, eine Übertragung der Afrikanischen Schweinepest auf in Deutschland lebende Tiere zu vermeiden. Infizierte Wildschweine sollen so daran gehindert werden, nach Brandenburg zu kommen.

Brandenburg will an der Grenze zu Polen Zäune zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bauen. Auf einer Länge von 120 Kilometern sollen Ende der Woche an Hochwasserschutzanlagen von Oder und Neiße mobile Wildschutzzäune installiert werden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mit. Brandenburg und Polen haben einen gemeinsamen Grenzverlauf von etwa 280 Kilometern,