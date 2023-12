Unionsgeführte CDU/SPD-Koalition Schwarz-Rot einigt sich in Hessen auf Koalitionsvertrag

Gut zwei Monate nach der Landtagswahl in Hessen haben sich CDU und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Am Schluss der Verhandlungen mit rund 200 Beteiligten sei es auch um die Zuschnitte der Ministerien gegangen, sagte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein am Donnerstag in Wiesbaden. Die Ministerinnen und Minister stünden erst Anfang 2024 fest.