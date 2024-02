Altmaier springt Merz bei „Auch mit Grünen ist erfolgreiche Unionspolitik möglich“

Altmaier galt stets als Befürworter einer Öffnung der Union hin zu den Grünen. Merz hatte am Wochenende in einer E-Mail an Anhänger sich Bündnisse mit allen drei Parteien der aktuellen Ampelkoalition offengehalten und damit eine Debatte über mögliche Koalitionspartner in der Union ausgelöst. SPD und Grüne nannte er als mögliche Partner für den Fall, dass es für eine Koalition mit der FDP nicht reichen sollte. „Keine besonders verlockende Aussicht, aber eine regierungsfähige Mehrheit muss es geben«, schrieb er in seinem Newsletter. Unlängst hatte Merz die Grünen noch als Hauptgegner im Bund bezeichnet.