„Schwarmterrorismus“ : Experten warnen vor weiteren rechtsextremen Anschlägen in Deutschland

Berlin Forscher aus Jena haben sich mit rechtsextremen Angriffen in Deutschland beschäftigt. Eine Gefahr gehe vom Internet aus. Dort herrsche eine „digitale Hasskultur“

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und dem antisemitischen Anschlag in Halle fürchten Experten weitere rechtsextreme Angriffe in Deutschland. In einem am Mittwoch in Berlin vorgestellten neuen Band des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena kommen Forscher zu dem Ergebnis, dass sich Rechtsextremismus in Deutschland zunehmend als „Schwarmterrorismus“ zeige.