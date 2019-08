Drohende Konjunkturschwäche : SPD will neue Schulden machen

SPD will neue Schulden machen

Berlin Soll die Schwarze Null in Zeiten eines drohenden wirtschaftlichen Abschwungs geopfert werden? Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich dafür ausgesprochen, angesichts einer schwächelnden Konjunktur neue Schulden aufzunehmen.

Auch der Klimaschutz benötige weitere Finanzmittel. „Es gibt keinen Fortschritt in der Klimapolitik ohne einen Staat, der lenkt und investiert“, sagt er. „Wir werden unsere Klimaziele nur erreichen, wenn wir die Energiewende fortsetzen, in ökologische Mobilität investieren, in die Digitalisierung der Arbeitswelt.“