Attentat in Wien : Schwachstellen in der europäischen Terrorabwehr

Ümit Vural, der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, legt am Donnerstag in Wien Blumen im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags nieder. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Meinung Berlin Die Razzien in drei deutschen Bundesländern nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien verweisen darauf, wie vernetzt die Szene über Landesgrenzen hinaus ist und wie die Behörden zusammenarbeiten. Doch es gibt Lücken, die dringend geschlossen gehören.

In Wien ermordet am Montagabend ein Islamist vier Menschen. In Karlsruhe gibt die Bundesanwaltschaft daraufhin drei Tage später den Startschuss zu Razzien in Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden genauso grenzüberschreitend aufgestellt sind wie die Dschihadisten, die den Terror nach Europa tragen. Wie sehr sich Europa als Ganzes im Fadenkreuz des islamistischen Terrorismus befindet, haben auch die jüngsten Tatorte noch einmal deutlich werden lassen, die Wien, Nizza, Paris und Dresden in einen traurigen Zusammenhang brachten.

Doch Zweifel bleiben. Es habe sich nicht um Tatverdächtige gehandelt, gegen die sich die Durchsuchungen richteten, teilte das Bundesinnenministerium mit. Es sei im Rahmen eines „Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannt“ um die „Sicherstellung etwaiger Beweismittel“ gegangen. Das verweist auf eine zweifache Unsicherheit. Wer dazu aus Polizeikreisen hört, dass im Sommer die Terrorfahnder genau registrierten, wie der spätere Wiener Attentäter über mehrere Tage in Kontakt mit mehreren Gesinnungsgenossen aus Deutschland stand, die Alarmglocken läuteten, aber nichts Substanzielles aufgeklärt worden sei, der fühlt sich angesichts des danach verübten Anschlages an verschiedene vorherige Fälle erinnert. Besonders an den des Breitscheidplatz-Attentäters, der vor vier Jahren ebenfalls behördenbekannt war, vor dessen Anschlagsplänen die Behörden sogar ausdrücklich gewarnt worden waren und der dennoch ungehindert zuschlagen konnte.

BKA-Präsident Holger Münch hat in der Woche der Bluttat und der Spurensuche von Wien auf eine nach wie vor bestehende „Schwachstelle“ hingewiesen. Wenn die Behörden die internationalen Wege und Netzwerke der Dschihadisten verfolgen wollen, können sie nur mit acht von 27 EU-Staaten verknüpfte Angaben von Namen und biometrischen Daten austauschen.