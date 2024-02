Schlechte Konjunkturprognose der Regierung Deutschland braucht eine breit getragene Wachstumsstrategie

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland gibt zunehmend Anlass zur Sorge. Das zu sagen, ist keine Schwarzmalerei oder Panikmache, sondern die nüchterne Interpretation der Tatsachen. Erstmals in der Nachkriegszeit wird das Land 2023 und 2024 zwei Rezessionsjahre nacheinander erleben, wie die Bundesregierung in ihrer neuen Konjunkturprognose einräumt. Wenn selbst diejenigen, die für die Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig sind, von einer „dramatisch schlechten“ (Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen) oder „peinlichen und in sozialer Hinsicht gefährlichen“ Entwicklung (Finanzminister Christian Lindner von der FDP) sprechen, dann kommt das einem Offenbarungseid der Regierung nahe. Sie hätte längst handeln können und müssen, tut es aber bisher nicht, weil die Ampel-Parteien sich nicht einmal bei der Ursachenanalyse einig sind.