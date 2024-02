Schlechte Wachstumsprognose Habeck räumt Mitschuld der Ampel an Wirtschaftsschwäche ein

Es ist kein leichter Gang an diesem Mittwoch für Robert Habeck (Grüne). Der Bundeswirtschaftsminister stellt den Jahreswirtschaftsbericht vor, in dem die Regierung eingesteht, dass es um die deutsche Wirtschaft schlecht bestellt ist. „Wir kommen langsamer aus der Krise als erhofft“, sagt Habeck. Nur noch 0,2 Prozent Wachstum traut er der Wirtschaft in diesem Jahr zu. Die bisherige Prognose im Herbst lautete noch 1,3 Prozent. Deutschland bleibt damit nach dem Rezessionsjahr 2023 auch 2024 Schlusslicht in Europa. Doch damit nicht genug: Die Regierung sieht das langfristige Wachstumspotenzial nur bei 0,5 Prozent pro Jahr. Entsprechend geringer werden die finanziellen Spielräume des Staates sein, um Zukunftsaufgaben, Infrastrukturinvestitionen und Sozialstaat künftig zu finanzieren.