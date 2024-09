Schutz vor Hochwasserkatastrophen Wie gut ist Deutschland vorbereitet?

„Grundsätzlich sind wir in Deutschland gut auf Hochwasserlagen vorbereitet“, sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV), Karl-Heinz Banse, unserer Redaktion. „Es wurde nicht nur aus den Starkregenereignissen in Ahrtal und Nordrhein-Westfalen Erkenntnisse gezogen, sondern auch die Hochwasserlagen in diesem Jahr in mehreren Teilen Deutschlands haben hierzu beigetragen“, so der DFV-Präsident. Dementsprechend liefen auch die Planungen in den aktuell betroffenen Bundesländern auf Hochtouren. „Uns hilft das unglaublich dichte Netz an Feuerwehren“, erklärte Banse. Allein in Bayern, Sachsen und Brandenburg stünden bei den Freiwilligen Feuerwehren 400.000 Einsatzkräfte zur Verfügung.