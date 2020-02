Forderung muslimischer Verbände : Viele Länder planen keinen stärkeren Schutz von Moscheen

Im Juli vergangenen Jahres waren mehrere Bombendrohungen gegen Moscheen in Nordrhein-Westfalen eingegangen. Danach wurde unter anderem die Merkez-Moschee in Duisburg vorübergehend gesperrt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Barlin Muslimische Verbände fordern einen höheren Schutz der Moscheen. Zum Teil gaben die Bundesländer an, die Maßnahmen überprüfen zu wollen. Konkrete Äußerungen zu geplanten Änderungen wurden aber nicht gemacht.

Eine besondere Gefährdungslage sei derzeit nicht erkennbar, hieß es aus Bremen und Schwerin. Die derzeitigen Schutzmaßnahmen würden für ausreichend erachtet, teilte der Sprecher des Brandenburger Innenressorts mit. Auch aus Hannover hieß es, eine Erhöhung der Sicherheit sei nicht vorgesehen. Das hessische Landeskriminalamt erklärte auf Nachfrage, aktuell ergebe sich aus der Gefährdungsbeurteilung kein Erfordernis für Anpassungen der Schutzmaßnahmen. Auch in Kiel werden laut dortigem LKA keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefährdung von Moscheen gesehen.

Razzia in sechs Bundesländern

Razzia in sechs Bundesländern : Mutmaßliche rechte Terrorzelle plante wohl Anschläge auf Moscheen

Nach Razzien in sechs Bundesländern am Freitag sind zwölf mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer rechtsterroristischen Vereinigung inhaftiert worden. Sie sollen Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime geplant haben, um die Gesellschaft in Deutschland zu erschüttern.