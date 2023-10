Forderung nach Anti-Israel-Äußerungen „Deutsche Fridays for Future müssen sich abkoppeln“

FDP-Vizefraktionschef Lukas Köhler forderte in der „Welt“: „Um einen kleinen Rest an Glaubwürdigkeit zu wahren, muss sich Fridays for Future Deutschland jetzt vollständig vom internationalen Verband distanzieren.“ Ebenso forderte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, eine „ganz klare und unmissverständliche Distanzierung und Zurechtweisung“ durch die deutsche Gruppe.