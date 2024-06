Erster „Schultoiletten-Gipfel“ Mehrheit der Schüler will nicht auf das Schulklo gehen

Bei dem Gipfeltreffen der Beteiligten wurden auch die Gewinner des GTO-Wettbewerbs „Toiletten machen Schule“ ausgezeichnet. Einen der drei Hauptpreise erhielt dabei die Hellweg-Realschule aus Unna. Unter dem Motto „Wir rocken das stille Örtchen“ haben sie einen „Wohlfühlort“ geschaffen, durch Folien an den Kabinen, Pflanzen und Duftspender. Außerdem wird durch einen Bewegungsmelder Discolicht und das Radio bei Betreten aktiviert. Zusätzlich wurden Unterbauschränke eingebaut, in denen Hygieneartikel untergebracht sind. Für die Dekoration und das Nachfüllen sind die Schüler selbst verantwortlich – ein wichtiger Punkt, wie auf dem Gipfel mehrfach betont wurde. In der GTO-Studie habe sich gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen der Beteiligung der Schüler an der Gestaltung und dem Zustand der Toiletten besteht: „Werden Schülerinnen und Schüler einbezogen, sind Verschmutzung und Vandalismus auf den Schultoiletten geringer“, sagte Svenja Ksoll, Projektkoordinatorin der Organisation, die forderte: „Da muss man ansetzen.“ Zusätzlich zu einer organisierten Schülerbeteiligung sei für die Problemlösung auch eine häufigere Reinigung, eine klare Anlaufstelle für das Melden von Mängeln und eine zügige Behebung dieser wichtig.