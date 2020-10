Vertrag für bessere Zusammenarbeit : Bildungssysteme in Deutschland sollen einheitlicher werden

Berlin/Mainz Seit Jahren wird in Deutschland darüber gestritten, welches Bundesland vermeintlich bessere Schulen oder das „beste“ Abitur hat. Die Bildungsminister der Länder haben nun vereinbart, dass es mehr Einheitlichkeit geben soll.

Schulausbildung und Schulabschlüsse in Deutschland sollen in den kommenden Jahren deutlich vergleichbarer werden. Die Kultusminister der Länder (KMK) verständigten sich am Donnerstag nach jahrelangen Verhandlungen auf einen Vertrag für eine bessere Zusammenarbeit im deutschen Bildungssystem mit einheitlicheren Linien. Die Ministerinnen und Minister der 16 Länder beschlossen bei einer Videokonferenz eine entsprechende „Ländervereinbarung“. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) und die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sprachen von einem „historischen Tag“ für die Bildung in Deutschland.