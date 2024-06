Spitzenökonom Schularick fordert Lösen der Schuldenbremse „Wir spülen mit dem Sparkurs Wasser auf die Mühlen der Extremisten“

Schularick Erstens haben wir einen Krieg in Europa, der unsere Sicherheitsanforderungen enorm erhöht hat. Durch die unsichere Lage in den USA wird die verteidigungspolitische Herausforderung noch größer. Es ist eine gute alte und auch liberale Tradition, Investitionen in die Sicherheit im Ernstfall durch Kredite zu finanzieren. So hat England den Krieg gegen Napoleon gewonnen. Würden wir stattdessen die Steuern erhöhen oder Ausgaben kürzen, würden wir das Land in einem Moment schwächen, in dem wir stark sein müssen.