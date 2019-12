SPD stößt Debatte an : Grünen-Chef Habeck will Schuldenbremse reformieren

Grünen-Chef Habeck will Schuldenbremse reformieren

SPD stößt Debatte an

Berlin Die SPD diskutiert über die schwarze Null - und will die Schuldenbremse „perspektivisch“ überwinden. Nun spricht sich auch Grünen-Chef Robert Habeck für eine Reform aus.

„Nach dem SPD-Parteitag passiert genau das, was zu erwarten war. SPD und Union verhaken sich in einem ideologischen Streit“, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. „Die SPD sagt, die Schuldenbremse muss weg, die Union sagt, sie muss exakt so sein, wie sie vor 10 Jahren beschlossen wurde. Beides ist falsch.“ Als „Mittelweg“ schlug Habeck vor, die Schuldenbremse „zeitgemäß“ neu zu formulieren.